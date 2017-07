Lehrplan der Berufsschule oder Universität nicht in Frage stellen

Um die Motivation für Schule oder Universität zu halten, sollten Sie aber nicht den Lehrplan in Frage stellen und die dort vermittelten Inhalte entwerten nach dem Motto „In Wirklichkeit wird das nie so gemacht.“ Erklären Sie Ihrem Azubi stattdessen, warum Sie in Ihrem Unternehmen nicht nach Lehrbuch vorgehen und wie Sie es stattdessen machen. Je nach Tätigkeitsbereich können Sie auch die Möglichkeit geben, das in der Schule oder Universität Erlernte zumindest planspielartig an einem „Was-wäre-wenn-wir-das-so-machten“-Szenario zu üben. Das ist eine wertvolle Möglichkeit des eigenständigen Transfers von Lerninhalten auf ein konkretes, bekanntes Umfeld, der Aha-Effekte ermöglicht.



Auch zur Vorbereitung auf Prüfungen im Verlauf der Ausbildung kann guten Gewissens etwas Lernzeit zur Verfügung gestellt werden – schließlich wirken sich das mit einer bestandenen Prüfung verbundene Erfolgserlebnis und das erworbene Wissen direkt auf die Motivation im Arbeitsalltag aus. Als Arbeitgeber beweisen Sie damit Flexibilität und die Bereitschaft, auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter einzugehen. Dies ist gut für Ihren Ruf als Employer und Ausbilder.