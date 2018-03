Angebot per E-Mail versenden

Wenn Sie Ihr Angebot per E-Mail versenden, gelten für das Anschreiben die gleichen Regeln. Der Betreff ist allerdings kürzer: Ausschreibung oder Anfrage des Kunden, gegebenenfalls mit Ausschreibungsnummer sowie zentraler Vorteil Ihres Angebots in drei Wörtern. Der Text des Anschreibens in der E-Mail Version kann der gleiche sein wie beim Anschreiben per Brief, kann aber auch knapper ausfallen. Sie können dem Angebot zusätzlich auch ein ausführliches Anschreiben im Anhang der E-Mail beifügen. In diesem Fall erstellen Sie das ausführliche Anschreiben wie bei der Brief-Version und hängen es als PDF-Datei an.