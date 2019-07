Reichweite

Mit jeder Postkarte sollten Sie sich auf eine Zielgruppe festlegen. Überlegen Sie genau, welche Personen Sie mit der Postkarte erreichen möchten. Haben Sie zum Beispiel ein Restaurant, das Sie nur in der näheren Umgebung bekannt machen möchten, dann reichen wenige hundert Karten, die Sie im Umkreis verteilen. Wenn Sie ein spezialisiertes Produkt anbieten, ist es ratsam, gezielt an die Menschen auszusenden, die von Ihrem Angebot profitieren. Der Versand kann regional oder landesweit erfolgen, an Privatpersonen oder an Unternehmen einer bestimmten Branche.