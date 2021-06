Vorteile des Homeoffice für Arbeitnehmer

Flexible Arbeitszeiten

In Berichten über das Homeoffice werden die Arbeitszeiten oft als Nachteil genannt, denn so endet der Arbeitstag gefühlt nie. Außerdem sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets erreichbar sein. Das muss allerdings nicht so sein. Es können sich auch Vorteile aus der Situation ergeben. So müssen Beschäftigte nicht pünktlich um acht Uhr morgens beginnen, sondern können noch den Nachwuchs in den Kindergarten bringen oder einen privaten Termin wahrnehmen. Auch das Pendeln zum Arbeitsplatz entfällt, wodurch wertvolle Zeit eingespart werden kann und Verspätungen aufgrund von Stau oder Schneefall wegfallen. Zudem steigt bei manchen Arbeitnehmern die Produktivität, wenn sie am Abend statt am Morgen arbeiten können. Im Homeoffice ist das bei vielen Berufen ohne weiteres möglich. Nur Meetings sorgen für feste Termine, die eingehalten werden müssen.

Finanzielle Vorteile durch geringere Kosten

Finanziell kann das Homeoffice für Beschäftigte Vorteile bieten. Zwar müssen in vielen Fällen der Strom und der eigene Laptop selbst bezahlt werden. Das ausbleibende Pendeln über oft viele Kilometer kann diese Kosten jedoch schnell ausgleichen. Der größte monetäre Vorteil ist aber der, dass Beschäftigte im Homeoffice nicht an die teuren Immobilien einer Stadt gebunden sind. Auf dieser Karte zu Immobilienpreisen der Bausparkasse Schwäbisch Hall lassen sich die großen regionalen Preisunterschiede in Deutschland leicht nachvollziehen. So können auch Beschäftigte mit kleineren Gehältern das eigene Haus finanzieren, wenn sie nicht die teuren Preise für Wohnraum in Ballungsgebieten zahlen müssen.