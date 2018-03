New Work als Gegenmodell zum Kapitalismus

Bergmann versteht New Work als Gegenmodell zum Kapitalismus. Das Jobsystem sei am Ende, und mit New Work böte sich die Chance, Menschen von der Knechtschaft der Lohnarbeit zu befreien, so das Anliegen des Sozialphilosophen. Freiräume, Freiheit, Flexibilität, Persönlichkeitsentwicklung und selbstbestimmte Arbeitszeit sind sein Credo. New-Work-Propagandisten meinen, dass Globalisierung und Digitalisierung der Idee neuen Schub gegeben haben.

Ich halte Bergmanns Anliegen grundsätzlich für ehren- und erstrebenswert. Der Kapitalismus ist kein in Stein gemeißeltes Wirtschaftssystem, doch hat er sich als erstaunlich wandlungsfähig erwiesen. Ein überproportional großer Anteil Sozialromantik schwächt die Wirkung seiner Botschaft erheblich ab. Wie wenig die Industrie von selbstbestimmter Arbeitszeit hält, hat der Arbeitskampf um die 28-Stunden-Woche im Zwei-Jahres-Rahmen gezeigt.

Die Ablösung industrieller Fertigung durch Eigenproduktion würde ich in das Reich der Phantasie verweisen. Das gilt ebenso für die vorgeschlagenen New-Work-Zentren, in denen Menschen gemeinsam mit Mentoren herausfinden, welches die für sie geeignete Arbeit ist. Mein Fazit: Wer heute behauptet zu wissen, wie die Arbeitswelt in zwanzig Jahren aussieht, sollte sich als Hellseher im Astro TV verdingen.