Wie führt man bezahlte und unbezahlte Kräfte, ohne Konflikte zu provozieren?

Führungskräfte sollten weder die angestellten noch die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herausheben. Wichtig ist, dass Führungskräfte Klarheit in Bezug auf ihre eigenen Erwartungen schaffen. Auch mit den unbezahlten Mitarbeitenden sollte deshalb ein Vertrag oder eine Vereinbarung schriftlich fixierert werden, in der klar angesprochen wird, was die Organisation von ihnen erwartet und was die Mitarbeitenden im Gegenzug von der Organisation erwarten können.

Auch die Beziehung und Arbeitsteilung von bezahlten und unbezalten Kräften sollte explizit geregelt werden. Wer ist wofür verantwortlich? Wie sind Schnittstellen und Kooperationen gestaltet? In der Praxis zeigt sich, dass dafür professionelles Personalmanagement auch in Bezug auf die unbezahlten Mitarbeitenden wichtig ist, das heißt auch eine explizit dafür verantwortliche Stelle in der Organisation.