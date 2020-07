OKR-Ausbildungen im Vergleich

Aufgrund der fehlenden Normierung im Bereich OKR bieten die verschiedenen Anbieter mitunter sehr unterschiedliche Ausbildungspakete bezüglich Dauer und Preis an. Die Inhalte umfassen jedoch in der Regel eine praxisnahe Ausbildung in Methodik, Mindset, Mitarbeiterführung und Zielprozessgestaltung nach den Grundlagen der Objectives & Key Results-Methodik. Hier ein Überblick über die unterschiedlichen Ausbildungen:

Certified OKR-Master – Die Agilen GmbH

Die die.agilen GmbH bietet seit 2010 eine zertifizierte Ausbildung zum OKR-Master an. Innerhalb von drei Tagen werden maximal zwölf Teilnehmende in Inhalte und Prozesse des OKR-Frameworks eingeführt. Die Ausbildung wird mit der Zertifizierung „Certified OKR Master (COM)“ abgeschlossen. Diese ist im Anschluss zwei Jahre gültig und kann durch eine Rezertifizierung verlängert werden. Die Ausbildung wird wahlweise in deutscher oder englischer Sprache als Präsenzausbildung angeboten. Die Ausbildung ist auch als Remote Training möglich. Der Preis für die OKR-Master Zertifizierung beträgt 1.990 Euro im Präsenzformat und 1.755 Euro für die virtuelle Ausbildung. Zusätzlich gibt es das OKR Master Advanced Training, das sich an aktive OKR Master richtet, die ein Jahr Erfahrung haben und sich in Themen wie Systemtheorie, Change, Coaching und Business Gamification weiterbilden wollen.

OKR Champion Masterclass – Murakamy GmbH

Murakamy GmbH bietet seit 2015 ein zweitägiges „OKR Champion Advanced Modul“ an, das die maximal 20 Teilnehmenden auf die Aufgaben als OKR-Champion vorbereitet. Ergänzend zur Präsenzausbildung erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, über drei Monate hinweg an Gruppen-Coachings teilzunehmen. Auch ein virtuelles Live-Format ist möglich. Zusätzlich zu einem Teilnahme-Zertifikat kann eine „OKR Champion Zertifizierung“ gebucht werden. Die Kosten für das deutschsprachige Seminar betragen 3.290 Euro (Präsenzausbildung) oder 2.900 Euro (virtuelle Ausbildung).

Certified OKR-Manager – Kudernatsch Consulting & Solutions

Seit 2019 bietet Kudernatsch Consulting & Solutions eine zertifizierte zweitägige Ausbildung zum „OKR-Manager“ an, die den Teilnehmenden einen Überblick über die Philosophie und Methodik von OKR bietet. Zum Ende der Ausbildung erfolgt die Zertifizierungsprüfung zum „Certified OKR-Manager“. Die Schulung kann sowohl am Standort München als auch nach Absprache firmenintern durchgeführt werden und kostet 1.495 Euro.

Masterclass OKR – Workpath GmbH

Im Rahmen der zweitägigen „OKR-Workpath Masterclass“ bietet die Workpath GmbH Teilnehmenden eine praxisorientierte Grundausbildung zur Einführung und Etablierung des OKR-Prozesses in ihrem Unternehmen. Am Ende des Workshops erhalten Teilnehmer die Möglichkeit, durch einen Onlinetest eine Zertifizierung zu erhalten. Die Schulung findet in München, Berlin, Frankfurt oder Köln und aktuell auch virtuell in deutscher Sprache statt und kostet 2.249 Euro.

Alle Preise sind Stand Juli 2020.