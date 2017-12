Unterschied zwischen gleicher und gleichwertiger Arbeit

Unternehmen, die mit dem Gesetz konfrontiert sind, stehen vor konkreten Herausforderungen. Diese Herausforderungen ergeben sich häufig aus der praktischen Umsetzung des Entgelttransparenzgesetzes. Denn wenn man das Gesetz im Detail analysiert, fällt auf, dass es an einigen Stellen noch unausgereift wirkt und weite Interpretationsspielräume zulässt. So ist im Gesetz etwa die Rede von „gleicher“ und „gleichwertiger“ Arbeit. Während gleiche Arbeit definiert ist, wird gleichwertige Arbeit nur mit einer Gesamtheit von Faktoren (unter anderem Art der Arbeit, Ausbildungsanforderungen, Arbeitsbedingungen) als in einer vergleichbaren Situation befindlich angesehen.