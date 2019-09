Die Folgen eines gescheiterten Onboardings von Führungskräften

Hohe Fluktuation bei Mitarbeitern mit größerer Führungsverantwortung kann zur Verunsicherung der Kollegen in der gleichen Abteilung oder Sparte führen. Kommt es zu derartigen Vorgängen auf der obersten Führungsebene bei Vorständen oder Geschäftsführern, kann dies demotivierende Effekte für die ganze Belegschaft haben. Jede Führungskraft, die noch während oder kurz nach der Probezeit den neuen Arbeitgeber wieder verlässt, kann eine Beschädigung des Images des Unternehmens in erheblichem Umfang zur Folge haben. Insbesondere der Abgang gut vernetzter Mitarbeiter spricht sich in der Branche und bei Kunden schnell herum. Nicht zuletzt investieren Unternehmen heutzutage große Summen in die Rekrutierung von Führungspersonal. In der Regel erfolgt dies mit Unterstützung eines externen Beraters oder Headhunters, die für ihre hoch qualifizierten Dienstleistungen entsprechende Honorare in Rechnung stellen. Wenn ein auf diese Weise rekrutierter Mitarbeiter bereits kurze Zeit nach seiner Einstellung wieder ausscheidet, sind damit erhebliche finanzielle Verluste verbunden.