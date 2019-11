Digitale Kredite werden auch für Unternehmen immer häufiger angeboten. Besonders für kleinere Unternehmen und Kredite im fünf- oder sechsstelligen Bereich haben digitale Kredite Vorteile. Solche Kredite sind für klassische Banken auf Grund der hohen Prozesskosten eher weniger interessant und Kreditnehmer müssen mit langen Bearbeitungszeiten rechnen.

Genau da setzten die digitalen Kredit-Plattformen an. Da der Kreditantrag hier vollständig digital und automatisiert über das Internet abläuft, können Anträge deutlich schneller bearbeitet werden. Antragsteller können so bereits innerhalb weniger Minuten ein Kreditangebot erhalten. Der Prozess vom Antrag bis zur Auszahlung dauert beim Online-Kredit in der Regel nur wenige Tage. Wie funktionert der Antrag für einen Online-Firmenkredit?