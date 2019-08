4. Datenschutz beachten

Damit Retargeting überhaupt eingesetzt werden darf, müssen diverse Punkte beachtet werden, um datenschutzkonform zu sein. Dies ist in der aktuellen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wichtiger denn je.

Grundlage für das Retargeting ist das sogenannte „berechtigte Interesse“ nach DSGVO Artikel 6 Absatz 1f auf der Grundlage von Erwägungsgrund 47 und auf Basis einer positiv erfolgten Interessenabwägung. Dies setzt unter anderem die Umsetzung von Informationspflichten voraus, was durch die Integration geeigneter Texte in die Datenschutzbestimmungen der Webseite erfolgen kann. Darüber hinaus ist eine Opt-out-Möglichkeit anzubieten, sodass sich der User vom Retargeting-Service abmelden kann, wenn er diesen nicht erhalten möchte.

Neben dem rechtlich vorgeschriebenen Datenschutz sollte aber auch der vom User gefühlte Datenschutz berücksichtigt werden. Es sollten also sowohl die rechtlichen Normen beachtet werden, als auch das, was der User vermutlich bereit ist, zu akzeptieren. So sollte die Personalisierung in Display- oder Mailing-Werbemitteln nicht übertrieben werden, um keine Reaktanzen hervorzurufen. Des Weiteren sollte die Personalisierung auch nicht auf einem Profiling beruhen, bei dem umfangreich Daten über einen User gesammelt werden, da dies nach der DSGVO nur mit einer Einwilligung möglich wäre, die in der aktuellen Praxis schwer zu bekommen ist.