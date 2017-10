Mit Marketing Automation die Customer Journey abbilden

Eine Marketing-Automation-Plattform integriert also Inhalte, deren Aussteuerung über SEO, E-Mail oder soziale Medien und wertet Daten auf Nutzerebene aus, um deren Informationsbedürfnis am besten zu befriedigen. Es geht also darum, Interessenten und Kunden zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Botschaften zu erreichen.



Mit Marketing Automation bilden Sie im Idealfall die ganze „Reise“ eines Kunden ab: Sie schaffen Bekanntheit, bauen das Wissen über Ihr Unternehmen und dessen Produkte bei den Kunden aus, gewinnen dadurch Leads und bauen Schritt für Schritt mit immer tiefergehenden Informationen zu Kunden aus. Anschließend binden sie die gewonnenen Kunden an Ihr Unternehmen.

An folgenden zwei Beispielen werden die Prozesse der Marketing Automation anschaulich.