Live-Tutoring und persönliches Coaching

Ein Szenario: „In vier Wochen schon geht es für mich auf Geschäftsreise nach Kanada. Tagsüber sitze ich am Verhandlungstisch, abends gehe ich mit den Kunden noch ein Bier trinken. Das bedeutet, ich muss verhandlungssicheres Englisch beherrschen, den Akzent verstehen, aber auch Small Talk können. Und dazu muss ich die Sprache noch schnellstmöglich lernen.“ So könnte der Gedankengang eines Mitarbeiters aussehen. Für ihn bleibt keine Zeit, die individuell benötigten Fähigkeiten im wöchentlichen Präsenztraining – mitunter in einer großen Gruppe mit unterschiedlichen Lernniveaus und Lernzielen – aufzubauen.

Dieser Mitarbeiter benötigt ein individuelles Einzeltraining. Am besten in einem Telefoncoaching oder Live-Tutoring via Videokonferenz mit einem Muttersprachler, der ihn bis zu seiner Abreise begleitet. Dabei vereinbaren Tutor und Mitarbeiter einen Termin und schalten sich per Video zu. Dieser direkte Kontakt ermöglicht die freie Konversation – unterstützt von Mimik und Gestik des Gegenübers. Der große Vorteil: Es besteht keine örtliche Präsenzpflicht. Der Trainer kann ein Native Speaker mit Wohnsitz in London oder gar Toronto sein und von dort aus seinen Sprachschüler flexibel unterrichten.

Gleichzeitig steht das Sprachtraining angesichts einer flexiblen Zeiteinteilung auch dem Arbeitsalltag des Mitarbeiters nicht im Weg. Tage und Uhrzeiten können flexibel gestaltet werden – je nach Bedürfnis und Lernziel. Auch zeitlich begrenzte, intensive Einheiten sind kein Problem. Hat der Erwerb der sprachlichen Fähigkeiten vor Antritt der Geschäftsreise Priorität, können tägliche mehrstündige Sessions vereinbart werden. Sprachliche Skills können in persönlichen Coaching-Gesprächen innerhalb kürzester Zeit gefestigt und ausgebaut werden.