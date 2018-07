Mit der Methode des Open Book Accounting können Lieferanten (Zulieferer) und deren Kunden die Kosten für Einkauf, Beschaffung und Logistik minimieren. Einkäufer haben mit dem Einblick in die Bücher ihrer Lieferanten, in deren Kostenstruktur und Kalkulation die Möglichkeit, Einsparpotenziale zu identifizieren. Dazu nehmen sie den gesamten Wertschöpfungsprozess unter die Lupe. Das geht aber nur, wenn sie genügend Informationen haben – und die müssen die Lieferanten in der Lieferkette zur Verfügung stellen. Einkäufer benötigen Transparenz, um damit möglichst viel über den Verkaufspreis zu erfahren und um zu erkennen, wie sich dieser zusammensetzt.