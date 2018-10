Persönlichen Entwicklungsplan erstellen

Für welche Methode oder Kombination von Methoden sich Führungskräfte aus den oben stehenden Werkzeugen auch entscheiden: Mit Hilfe des nachfolgenden Ablaufs können sie ihren Entwicklungsprozess strukturieren. Die folgenden Schritte können unabhängig vom konkreten Entwicklungsziel angewendet werden. Das schrittweise Vorgehen hilft dabei, einen Plan zu erstellen und die Orientierung zu behalten. Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung ist jedoch, dass Führungskräfte klar benennen können, was sie stört und worin sie sich entwickeln möchten.

1. Entwicklungsziel formulieren

Am leichtesten fällt das, wenn das konkrete Führungsverhalten benannt wird, das verbessert werden soll, also nicht bloß ein abstraktes Erfolgsziel. Hilfreich ist es, nicht mehrere Themen auf einmal anzugehen, sondern sich auf eine Verhaltensweise zu fokussieren, die ursächlich für das Störgefühl ist. Das Ziel sollte schriftlich in einem Satz formuliert werden. Beispiel: „Ich möchte lernen, meinen Mitarbeitern gegenüber nicht besserwisserisch aufzutreten.“

2. Feedback von Außenstehenden einholen

Feedback von Außenstehenden kann in informellen Gesprächsserien eingeholt werden mit Personen aus dem eigenen Umfeld, die nicht involviert sind. Das können Peers, Vorgesetzte, Kunden oder private Kontakte sein. Die Fragen werden am besten in Gespräche eingebunden, die ohnehin stattfinden, ob telefonisch, per Skype oder von Angesicht zu Angesicht. Am Ende eines Meetings sollte die Person direkt angesprochen werden: „Noch etwas: Ich versuche gerade, mein Partnership-Building zu verbessern. Hast Du zwei oder drei konkrete Ideen, was ich tun kann, um stabile externe Beziehungen aufzubauen?“

3. Liste mit Handlungsoptionen anlegen

Den Schritt zwei sollten Führungskräfte einen Monat lang regelmäßig und systematisch durchführen und dabei täglich ein Feedback bei einer passenden Gelegenheit einholen. Alle brauchbaren Vorschläge und Handlungsoptionen, die genannt werden, sollten in einer Liste gesammelt werden. Unbrauchbare Vorschläge sollten aber nicht notiert werden.

4. Handlungsoptionen in einer Roadmap priorisieren

Hierbei geht es um die Auswahl von zwei bis drei konkreten Handlungsoptionen aus der Vorschlagsliste. Führungskräfte sollten nicht versuchen, möglichst viele Ideen umzusetzen, sondern sich auf die ausgewählten konkreten Verhaltensänderungen fokussieren. Das Priorisieren sollte nach Gefühl erfolgen. Für die Auswahl sollte die Häufigkeit einer Nennung oder die Quelle des Vorschlags keine Rolle spielen.

5. Roadmap drei Monate gezielt umsetzen

Die Umsetzung sollte systematisch angegangen werden. Die Führungskraft sollte überlegen, bei welchen Gelegenheiten sich die jeweilige Handlungsoption gezielt einsetzen lässt. Mit der Zeit geht sie dann in Fleisch und Blut über.

6. Nach drei Monaten Follow-up durchführen

Hier geht es um die Befragung der Personen im eigenen Umfeld, welche Veränderungen ihnen in letzter Zeit aufgefallen sind. Dieses informelle Feedback können Führungskräfte auf die gleiche Art durchführen wie die Feedback-Gespräche in Schritt zwei. Wichtig ist, dass die Verhaltensänderung wahrgenommen wird. Wenn nicht, sollte der komplette Prozess mit anderen Handlungsoptionen von der Liste wiederholt werden.