Abgrenzung von Coaching, Mentoring und kollegialer Beratung zur Therapie

Coaching, Mentoring und kollegiale Beratung haben gemeinsam, dass die Tiefe der bearbeiteten Themen nie in den Bereich der psychologischen Beratung beziehungsweise Therapie hineinreicht. Alle drei analysieren die Art und Weise der Aufgabenerfüllung sowie die Gestaltung der beruflichen Rolle der betreffenden Person(en) und unterstützen effektiv die Selbstmanagementfähigkeiten. So wird Personal- und Führungskräfteentwicklung auch für gestandene Praktiker zu einem herausfordernden und positiven Erlebnis mit hohem Praxisbezug. Neue Erkenntnisse werden abgeleitet, alternatives Verhalten erprobt und systematisch in den Arbeitsalltag integriert.