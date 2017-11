Systemisches Coaching als Blendbegriff

Bei der Menge praktizierender Coachs ist es geboten, sich aus der grauen Masse abzuheben. Das geschieht häufig, indem man das Adjektiv „systemisch“ vor die Tätigkeitsbezeichnung setzt. Der Normalverbraucher weiß zwar nicht, was damit gemeint ist, aber die Verknüpfung der Begriffe „systemisch“ und „Coaching“ klingt gelehrig. Mittlerweile haben sich fast alle Coachs zu Systemikern erklärt.

Wer einen Blick in das Schriftgut oder auf die Homepages unserer Coaching-Systemiker wagt, erstarrt vor Ehrfurcht. Diese Leute verfügen nach Eigenauskunft über eine breite und tiefe Theoriebasis, wie man sie sonst kaum in der Szene antrifft. Der systemische Coach schöpft wie ein Universalgenie aus der Chaostheorie und Kybernetik, dem Konstruktivismus, der Anthropologie und Entwicklungspsychologie, der Systemtheorie und der Biologie. Diese und andere Wissenschaften verschmelzen im systemischen Coaching fast zu einer Metatheorie.

Der emeritierte Organisationspsychologe Oswald Neuberger meint, dass nicht wirklich mit der Systemtheorie gearbeitet werde, sondern nur mit einer System-Sprache. Es handelt sich um eine Art Berater-Latein, ähnlich dem Latein, dass in der frühen katholischen Kirche nur vom Klerus gesprochen wurde. Das hatte Wirkung auf die Gläubigen, denn der Zugangscode zum Himmel musste lateinisch formuliert werden. Der systemische Jargon hat die gleiche Funktion und Wirkung wie das Jägerlatein der NLP-isten, vor allem den Blendeffekt auf Laien und die Immunisierung gegen Kritik. Oswald Neuberger pointiert in Anlehnung an Rumpelstilzchen: „Ach wie gut, dass niemand weiß, was man so systemisch heißt.“