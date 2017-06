Vorgehen zur Einführung von Kennzahlen

In der Folge wird ein Projektteam zusammengestellt und mit weitgehenden Kompetenzen sowie einem Budget ausgestattet. Man möchte das Kennzahlensystem in einem Monat konzipieren. In zwei Monaten sollen erste Resultate und ein erstes Reporting erfolgen. Dazu wählt die ABC GmbH ein mehrstufiges Vorgehen:

1. Workshop

Es wird ein Workshop durchgeführt, an dem auch die Geschäftsleitung und Führungskräfte teilnehmen. Dabei wird schon in dieser Phase darauf geachtet, alle Anregungen und Bedürfnisse der Führungskräfte aufzunehmen und einzubeziehen, um auf eine breite Akzeptanz zu stoßen.



2. Konzepterarbeitung

In einem zweiten Schritt wird die Konzepterarbeitung zu diesen Schwerpunkten an die Projektmitglieder delegiert.



3. Kennzahlen-Entscheid

In einem dritten Schritt werden die Kennzahlen definiert, auf Zielkongruenz geprüft und von der Geschäftsleitung und allen Führungskräften abgesegnet.



4. Testlauf mit Beispiel-Kennzahlen

Mit vier Schlüssel-Kennzahlen wird der gesamte Prozess getestet und durchgespielt – von der Datenbeschaffung über die Erhebung und Analyse bis zum Reporting und beispielhaften Maßnahmen-Katalogen. Dies wird der Geschäftsleitung präsentiert.



Die Verantwortung für das Kennzahlensystem übernimmt ein Team aus dem Personalbereich, das direkt der Geschäftsleitung unterstellt ist. Damit möchte man allen Mitarbeitern die Bedeutung dieser Maßnahme signalisieren.