Eigenschaften des Mitarbeiters notieren

Teilen Sie ein Blatt Papier in vier Felder auf und betiteln Sie diese mit „Kann“, „Will”, „Darf” und „Soll”. Danach brainstormen Sie für jedes Feld die Eigenschaften, die Ihrer Meinung nach zum entsprechenden Mitarbeiter passen. Natürlich können Sie nicht komplett in Ihren Mitarbeiter hineinschauen, aber bestimmt haben Sie ein Gefühl dafür, was er „kann“, was ihn antreibt, also was er „will“, welche Kompetenzen er hat („darf“) und welche Anforderungen Sie an ihn stellen („soll“). Passen Sie Ihre Dokumentation nach ein paar Tagen gegebenenfalls noch einmal an.