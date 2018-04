Vor Entscheidungen muss diskutiert werden

Heute muss das Management dafür Sorge tragen, dass unterschiedlichste Betrachtungsweisen in die Unternehmensentscheidungen einfließen können. Der Kreis der Mitdiskutierenden muss erweitert werden. Dabei kommt es unweigerlich zu Diskussionen. So muss der Vertrieb allein auf Grund seiner Aufgabe und Funktion einen anderen Blick auf den Markt haben, als die Entwicklungsabteilung oder die Produktion. In der Entscheidungsfindung kommt es nunmehr darauf an, dass die Blickwinkel aller Beteiligten einbezogen, gewichtet und bewertet werden. Ein Ergebnis dieses Prozesses kann sein, dass man mehrere Szenarien parallel auf die Reise schickt. Dann kann man erkennen, was in der Realität funktioniert und mit der Organisation am besten zusammenpasst. Es geht nicht darum, einen Kompromiss zu finden, sondern eine angemessene und wirksame Lösung.

Das Management muss Diskussionen zulassen und steuern. Allerdings sind solche Diskurse oft nicht ergebnisoffen zu führen. Zum einen gibt es auf Grund der verschiedenen Sichtweisen unterschiedliche Bewertungen. Zum anderen werden aber in derartigen Veränderungsprozessen bestehende Strukturen und Machtpositionen neu verhandelt.

Trotzdem sind diese Diskussionen wichtig. Wie können sie initiiert werden, ohne von Beginn an in den Widersprüchen und Interessenskonflikten steckenzubleiben oder nur oberflächlich zu bleiben? Hier kommen die Planspiele oder Serious Games ins Spiel. Serious Games sind eine hochwirksame Methode, um solche Diskurse zu starten. Sie helfen dabei, dass blinde Flecken und Tabus, die in jeder Organisation vorhanden sind und neuem Denken oft im Wege stehen, vermieden und damit besprechbar werden.