orderbird ist ein Kassensystem nur fürs iPad und nur für Gastronomen. Dafür überzeugt orderbird durch sein sauberes Interface und die clevere Auswahl an Features – so lassen sich mit dem Tool beispielsweise auch mehrgängige Menüs koordinieren. orderbird bringt auch ERP-Funktionen für die Gastronomie mit. So behalten Sie auch unterwegs per Apps den vollen Überblick über die wichtigen Kennzahlen des Unternehmens. Die Konzentration auf eine Branche scheint für orderbird gut zu funktionieren. Mehr als 11.000 Restaurants, Cafés, Bars, Clubs, Eisdielen und Biergärten zählen zu seinen Kunden.

Kosten

orderbird kostet pro Gerät 29 EUR im Monat, zuzüglich einer Servicegebühr. Vorkonfigurierte Hardware kann zusätzlich erworben werden. Was das Gesamtpaket im Betrieb kosten wird, müssen Sie mit orderbird im Gespräch klären. Der Preis hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Eine kostenlose Demo kann auf der Webseite angefordert werden.