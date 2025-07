Erklärung:

fx_Brutto ist der Name Ihrer benutzerdefinierten Funktion.

ist der Name Ihrer benutzerdefinierten Funktion. [Nettopreis] und [#"MwSt-Satz"] sind Spaltennamen Ihrer Tabelle.

Da MwSt-Satz ein Minuszeichen im Namen hat, muss der Feldname in Anführungszeichen mit einem vorangegangenen #-Zeichen erfasst werden.

Tipp: Am besten übernehmen Sie die Namen direkt per Doppelklick aus dem Bereich Verfügbare Spalten. Der Name wird hierdurch automatisch entsprechend in der Formel angepasst.

Die Funktion wird für jede Zeile automatisch mit den jeweiligen Werten aufgerufen.

Klicken Sie auf OK – und schon sehen Sie die neue Spalte mit den berechneten Bruttobeträgen.