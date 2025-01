Die Fehlermeldung „Der Schlüssel entsprach keiner Zeile in der Tabelle“ tritt in diesem Beispiel auf, weil Power Query auf einen bestimmten Blattnamen zugreifen will, der in einer Datei nicht existiert.

In der Datei Berlin-202401.xlsx wird der Blattname Sheet1 anstelle von Tabelle1 verwendet. Dies führt zu der Fehlermeldung in der obigen Abbildung, und die Abfrage kann daher nicht aktualisiert werden.