Verschachtelte Bedingung mit UND und ODER kombiniert

Schließlich möchten Sie alle Bedingungen in einer einzigen Spalte kombinieren:

Top-Umsatz , wenn Umsatz > 10.000 UND Status = „offen“

, wenn Umsatz > 10.000 UND Status = „offen“ Normal , wenn nur eine der Bedingungen erfüllt ist

, wenn nur eine der Bedingungen erfüllt ist Unwichtig, wenn keine Bedingung erfüllt ist

Erfassen Sie dazu den folgenden M-Code im Dialogfeld Benutzerdefinierte Spalte:

= if [Umsatz] > 10000 and [Status] = "offen" then "Top-Umsatz"

else if [Umsatz] > 10000 or [Status] = "offen" then "Normal"

else "Unwichtig"