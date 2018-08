Public Relations (PR) versucht, mit einer Berichterstattung in den Medien auf ein Unternehmen oder Produkt aufmerksam zu machen. Eine professionelle Pressearbeit orientiert sich an den Bedürfnissen der Medien und weiß, welche Arten redaktioneller Beiträge für welche Medien infrage kommen. In Fachmagazinen sind die gängigen Formate Fachartikel, Anwenderbericht und Success Story. Was sind die Merkmale, wo liegen die Unterschiede?