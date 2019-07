Eine Zeichnung kann einen Sachverhalt oder ein Problem verständlich darstellen. Anhand einer Skizze lässt sich einfach zeigen, warum etwas nicht funktioniert, wie eine Lösung aussehen könnte oder was bei einem Projekt alles zu beachten ist. Doch nicht jeder zeichnet gern. Irgendwo zwischen Kindergarten und Schulabschluss ist die Lust am Zeichnen abhanden gekommen. Dabei geht es im beruflichen Umfeld gar nicht darum, ein Kunstwerk anzufertigen. Der Zeichner will sich ausschließlich besser verständlich machen, Dinge klarer darstellen oder Zusammenhänge aufzeigen.