Rot nicht als Flächenfarbe für Folien nutzen

Um auf etwas Wichtiges aufmerksam zu machen, verwenden Präsentierende häufig die Farbe Rot zum Hervorheben. Dagegen spricht zunächst einmal nichts, wenn diese dominante Farbe nicht inflationär genutzt wird. Rot signalisiert Kraft und aktiviert den Betrachter. Deshalb wird sie auch bei bestimmten Produkten wie zum Beispiel dem Sportwagen von Ferrari oder dem Bohrhammer von Hilti eingesetzt, die dieses Gefühl vermitteln sollen.

Als Produktfarbe kommt Rot meist gut bei den Kunden an. Als Flächenfarbe in einer Präsentation eignet sich Rot jedoch nicht. Als Hintergrundfarbe für Folien oder größere Textfelder verliert es seine energetisierende Wirkung. Sehen die Zuschauer in einer Präsentation sprichwörtlich nur noch Rot, werden sie leicht angriffslustig. Dem Vortragenden ist damit aber nicht geholfen.