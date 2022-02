Sprachgewandtheit, Professionalität und Mut führen zum perfekten Pitch

Komplexe Sachverhalte werden in einfacher Sprache wiedergegeben. Sie präsentieren Ihren Pitch in einem natürlichen Sprachstil – so, als würden Sie mit einem Kollegen unter vier Augen sprechen.

Auswendig gelernte Sätze wirken steif. Dennoch kann man sich im Vorfeld einige überzeugende Aussagen überlegen, die man in den Pitch einbaut. Eine professionelle Ausdrucksweise wirkt sich darauf aus, ob die Zuhörenden die Präsentation als positiv einstufen.

Wer wagt, der gewinnt: Um im Pitch zu punkten, bedarf es zum Ende hin ein wenig Mut. Eine klare Aufforderung zur Umsetzung eines Vorschlags zeugt von Selbstbewusstsein und Überzeugung von der eigenen Idee.