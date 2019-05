1. Privilegierte Konten identifizieren und priorisieren

Die Basis eines effektiven Privileged Account Managements ist ein vollständiger Überblick über alle im Unternehmensnetzwerk existierenden privilegierten Konten. Was recht einfach und beherrschbar klingt, ist für viele IT-Abteilungen jedoch eine große Herausforderung. Denn diese Accounts sind in der gesamten Unternehmens-IT verteilt und nicht selten übersteigt ihre Anzahl die Zahl der Mitarbeiter bei weitem. Da eine vollständige manuelle Identifizierung so gut wie unmöglich ist, sollten Unternehmen deshalb auf PAM-Lösungen zurückgreifen, die sensible Konten automatisch erkennen und den Verantwortlichen jederzeit einen lückenlosen Überblick über alle Accounts sowie die Anzahl sämtlicher lokaler Admin-Nutzer bietet. In einem zweiten Schritt sollte dann eine Priorisierung der Konten folgen, die es erleichtert, entsprechende Sicherheitskontrollen auszuwählen.