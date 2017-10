Nicht zu spät zum Probearbeiten kommen

Um den guten Eindruck, den Bewerber im Vorstellungsgespräch hinterlassen haben und deshalb zum Probearbeiten eingeladen wurden, nicht zu trüben, sollten sie am ersten Probearbeitstag pünktlich sein. Das bedeutet, nicht nur rechtzeitig aufzustehen und ausgeruht am Arbeitsplatz anzukommen. Bei einer längeren Anreise zum Unternehmen ist es zudem hilfreich, mögliche Staus oder Zugverspätungen einzukalkulieren und entsprechend Zeitpuffer einzuplanen. Besser etwas früher am Arbeitsplatz erscheinen als zu spät.