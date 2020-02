Ein ergonomischer Arbeitsplatz: Mehr als nur der geeignete Schreibtisch

Die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung hört bei den Möbelstücken jedoch noch nicht auf. Ein Aspekt, der häufig vergessen wird, ist die Beleuchtung. Wer zu wenig sieht, schädigt auf Dauer seine Augen; außerdem sollten Arbeitnehmer durch den Computerbildschirm nicht geblendet werden. Dies würde zu unnötigen Anstrengungen während der Arbeit führen. Gibt es eine natürliche Lichtquelle durch ein Fenster, sollte sich diese seitlich von den Sitzplätzen befinden. Zudem helfen Möglichkeiten der indirekten und direkten Beleuchtung, die besten visuellen Voraussetzungen für produktives Arbeiten zu schaffen.



Auch Temperatur, Luftqualität und Geräuschkulisse im Büro spielen eine Rolle bei der Ergonomie am Arbeitsplatz. Die ideale Arbeitstemperatur liegt etwa bei 22 Grad. In wärmeren Büros wurde in Studien bereits eine höhere Produktivität festgestellt. Trotzdem sollte regelmäßiges Lüften – am besten etwa fünf- bis zehnminütiges Stoßlüften – nicht vergessen werden, da frische Luft Kopfschmerzen und ähnliche Beschwerden vorbeugen kann. Eine Zimmerpflanze kann ebenfalls dabei helfen, die optimale Luftqualität zu erzielen. Für das Büro eignen sich pflegeleichte Pflanzen wie die Friedens- oder Grünlilie. Zu guter Letzt darf die Geräuschkulisse nicht unterschätzt werden. Schon ab 55 Dezibel Lautstärke kann die Produktivität leiden; das entspricht etwa einem normalen Gespräch in der Wohnung.