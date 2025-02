Warum ist Projektkalkulation so wichtig?

Das Ziel einer Projektkalkulation ist es also, den Erfolg eines Projekts zu gewährleisten. Doch meist setzt sie auch schon vorher an: Bereits vor Projektstart wird aufgrund der Kalkulation entschieden, ob es ein Projekt überhaupt über die Planungsphase hinaus schafft.

Stakeholder und Externe, die nicht an der Projektarbeit beteiligt sind, bekommen zudem so einen ersten Blick auf das Projekt und können sich ein realistisches Bild machen, wie die Umsetzung ablaufen soll, welche Dinge vielleicht nicht umsetzbar sind und an welchen Stellschrauben gedreht werden kann bzw. muss.