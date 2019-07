Die projektbegleitende Auftragsklärung

Als Projektleiter bleibt Ihnen nur ein Weg: den Auftrag doch noch zu präzisieren. Auch wenn sich Ihr Team schon in das Projektabenteuer gestürzt hat und bereits in der Arbeit steckt, sollten Sie sich nun dennoch als Aufklärer betätigen und einige grundlegende Dinge klarstellen. Letztlich geht es darum, die Auftragsklärung projektbegleitend nachzuholen.

Eine „projektbegleitende Auftragsklärung“ – das klingt zunächst befremdlich. Jeder Projektleiter lernt, dass ein Projekt erst dann startet, wenn der Auftrag geklärt ist: Es gibt ein konkretes Ziel, ein festes Anfangs- und Enddatum, ein fixes Budget und festgelegte Randbedingungen. Tatsächlich trifft man diese lehrbuchhaft geordnete Ausgangssituation nur selten an. Also kommt es darauf an, die Klärung nachzuholen.