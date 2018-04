6. Transparent und eindeutig kommunizieren

In dieser Phase gilt es, das Projekt und alle Beteiligten auf Erfolgskurs zu halten. Die wichtigste Zutat: Kommunikation. Doch daran scheitern immer noch die meisten Projekte. Im Umkehrschluss heißt das: Alles, was Sie in eine gute Kommunikation im Team und mit den anderen Beteiligten investieren, zahlt sich am Ende doppelt aus.

Sorgen Sie für transparente, nachvollziehbare Kommunikationswege, mühelose Kommunikationsmittel und eine einfache Sprache ohne Fachjargon. Der Projektleiter selbst sollte dabei stets mit gutem Beispiel vorangehen.

Planen Sie in regelmäßigen Abständen Projektmeetings ein. Erstellen und verteilen Sie standardisierte, kurz und knapp gehaltene Fortschrittsberichte über den Projektverlauf Ihrer geplanten Online-Marketing-Maßnahme. Fassen Sie alles schriftlich zusammen und tragen Sie so zur Projektdokumentation bei. Das Projektmanagement ist in dieser Phase geprägt von der notwendigen Kommunikation und Koordination aller Projektbeteiligten – vom IT-Techniker über den Web-Texter und die Marketingleitung bis zum externen Programmierer oder dem E-Commerce-Manager.

Vergessen Sie nicht, eventuell beteiligte Dritte ebenfalls zu informieren. Dazu zählen etwa Ihr Provider, andere Abteilungen wie zum Beispiel das Controlling, die Entwicklung oder der Vertrieb oder Anbieter Ihres ERP- oder CRM-Systems.