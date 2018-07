Projektgeschichte verstehen

Zum Projektstart ist es wichtig, die Vorgeschichte des Projekts zu kennen. Es geht darum, all das zu verstehen, was bereits geschehen ist und was dazu geführt hat, dass das Vorhaben überhaupt entstehen konnte. Nur so lässt sich zugunsten des Vorhabens überlegt planen. Wer nachvollziehen kann, aus welchen Gedankengängen und Bedürfnissen ein Projekt hervorgeht, der kann auch in dessen Verlauf stets wertvollen Input liefern und zielgerichtet arbeiten. Diese Projektgeschichte kann der Ausgangspunkt für viele kleine Geschichten sein, in denen beschrieben wird, welche Ergebnisse die Kunden des Projektes und die Anwender sich im Detail erwarten und welche Eigenschaften das gelieferte Produkt haben soll. Besonders in agilen Softwareprojekten werden daraus die User Stories als Basis der Entwicklung.