Der Planungsprozess in der Linienorganisation

In der Linienorganisation wird nicht über Personen, sondern über Termine für Liefergegenstände verhandelt. Der Projektleiter plant, welche Liefergegenstände er bis wann benötigt. Diese Anforderungen gibt er an die Teamleiter weiter. Die Detailplanung erfolgt dann in der Linie. Der Projektleiter hat mit der Ressourcenplanung auf der Ebene von Personen nichts zu tun.

In der Linienorganisation haben Projektleiter hauptsächlich mit der terminlichen Koordination von Projekten, Teilprojekten und Arbeitspaketen zu tun. Die Koordination der Ressourcen findet innerhalb der Linie, in den Abteilungen und Gruppen, statt und wird vom Teamleiter erledigt. Hier können Sie mit stabil getakteten Prozessen und klassischen Projektmanagement-Werkzeugen, die eine transparente Multiprojektverwaltung erlauben, sehr gute Ergebnisse erzielen.

Teamleiter können bei einer Linienorganisation auch mit Werkzeugen für das Projektmanagement arbeiten. Schließlich müssen sie die Details wie Vorgänge und Zeiten samt Abhängigkeiten für ihr Team selbst planen (siehe Abbildung 2).