„Und was mach‘ ich dann noch?“

Oft übernehmen Fachexperten die Leitung eines Projekts, die sich bisher über ihre fachlichen Leistungen definiert haben. Manchen von ihnen beschleicht im Projekt dann das Gefühl, in ihrer neuen Rolle nur noch zu organisieren: „Wenn alle anderen die Arbeit erledigen – wozu werde ich dann noch gebraucht?“ Also stürzen sie sich in fachliche Aufgaben, die eigentlich Mitglieder ihres Teams übernehmen sollten.

Falsch!

Kein Projektleiter macht sich überflüssig, wenn er delegiert. Im Gegenteil: Seine Rolle liegt darin, die Kompetenzen des gesamten Teams optimal zu nutzen. Das schafft er nicht, wenn er alle Aufgaben bei sich behält und möglichst viel selbst erledigt.