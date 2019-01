Teammitglieder können unterschiedlichen Rangordnungen folgen

In einem produktiven sozialen System gibt es neun Rangordnungen, die sich überlagern und zusammenwirken; sechs von ihnen spielen in Projekten eine wichtige Rolle. Jede Ordnung folgt einem klaren Kriterium wie Hierarchie, Lebensalter oder Kompetenz und führt für sich genommen noch zu keinen Problemen.

Schwierigkeiten entstehen jedoch, wenn es in einem Team mehrere Rangordnungen gibt, die gleichzeitig Gültigkeit beanspruchen. Wenn die einen Teammitglieder dem Kriterium Kompetenz Vorrang geben, andere dem Kriterium Lebensalter folgen, wieder andere sich der hierarchischen Ordnung verpflichtet fühlen, sind Rangeleien und Statuskämpfe vorprogrammiert. Es kommt zu offenen, häufiger noch zu verdeckten Konflikten, in denen die Teammitglieder um ihre Position in der Gruppe kämpfen.