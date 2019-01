Wer beantragt eine Änderung?

Veranlasser eines Änderungswunschs kann jeder Projektbeteiligte sein. Die Überprüfung der Konsequenzen ist jedoch in der Regel Sache des Projektteams. In einer komplexen Projektumgebung gilt es, den Tunnelblick zu vermeiden und jede Änderung des Projekts dem prüfenden Auge aller betroffenen Fachbereiche zu unterziehen. Die Beschreibung der technischen Auswirkungen und die Festlegung der Fachleute, die in die Prüfung einzubeziehen sind, steht daher am Anfang des Prozesses.