Zum Schluss eine Frage-Antwort-Runde

Planen Sie zum Schluss der Veranstaltung eine Frage-Antwort-Runde ein. Doch klären Sie strittige Themen – soweit wie möglich – im Vorfeld. Nichts ist schädlicher für das Projekt als eine negative öffentliche Diskussion.

In einer klassischen Fragerunde erwarten Sie Fragen rund um Ressourcen, wie Zeit und Geld. Damit wollen die Fragesteller erfahren, wie die Projektleitung bei einem Terminverzug agiert. Oder wenn zusätzliche Kosten entstehen, beispielsweise durch Sprachkurse in internationalen Projekten. Hier hilft ein Hinweis auf den Projektstrukturplan. Motivieren Sie Ihr Team, diesen Plan so detailliert wie möglich zu entwickeln. Er liefert die Basis für Kosten und Zeitpläne und zeigt Ihnen, was wirklich wichtig im Projekt ist und was nicht. Oft wird gefragt, wer für was verantwortlich ist. Legen Sie dafür das Organisations-Chart auf, das Sie mit den Linienvorgesetzten abgestimmt haben.

In dieser frühen Phase des Projekts können Sie allerdings unmöglich sämtliche Fragen zufriedenstellend beantworten. Identifizieren Sie daher im Vorfeld die „weißen Flecken“ auf der Projektlandkarte und kennzeichnen Sie diese als ungeklärte Positionen.

Bieten Sie an, gemeinsam Lösungsoptionen zu entwickeln. Weisen Sie darauf hin, wie wertvoll ein realistisches Risikomanagement ist. Betonen Sie die Wichtigkeit eines Risikoregisters, das alle bekannten Risiken inklusive deren Vermeidungsstrategien enthält. Grundsätzlich gilt: Vermitteln Sie Ihrem Team, dem Auftraggeber und den Stakeholdern, dass Sie alle Fragen ernst nehmen und sich um Antworten kümmern werden.