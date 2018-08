5. Aufgabe in Teilschritte zerlegen

Jede noch so große Aufgabe verliert ihren Schrecken, wenn sie in überschaubare Teilaufgaben zerlegt wird. Teilen Sie das Vorhaben in kleine, realisierbare Schritte auf. So klein und so konkret wie möglich. Für jeden einzelnen Zwischenschritt legen Sie einen Termin fest, zu dem der Schritt erledigt sein wird. Den Termin tragen Sie in Ihren Kalender ein.