Weltweit leidet fast jeder Fünfte an chronischer Aufschieberitis. So bezeichnet man das Aufschieben von Aufgaben (Prokrastination). Zwar ist aufgeschoben nicht unbedingt aufgehoben, doch das Vertagen von Arbeit ist im Berufsalltag eher ineffizient.

Viele Mitarbeitenden schieben bestimmte Aufgaben so lange auf, bis sie ihnen persönlich zu schaffen machen. Sie bleiben im Hinterkopf, was den Druck, sie erfüllen zu müssen, zusätzlich erhöht. Frust, Scham und Angst sind häufige Folgen, was es nicht erleichtert, den Kreis der Prokrastination zu durchbrechen.