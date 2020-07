Mit dem Prozessmanagement werden alle Prozesse in einer Organisation beschrieben, analysiert, verändert, verbessert, optimiert, weiterentwickelt oder neu geplant und neu eingerichtet. Das Prozessmanagement ist meist aufwendig, aber dennoch eine notwendige und kontinuierliche Aufgabe in allen Unternehmen. Dabei fallen typische Aufgaben an, die Schritt für Schritt erfüllt werden müssen. Folgende Vorgehensweise empfiehlt sich dafür.