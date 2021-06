Welche Sprachen sollten abgedeckt werden?

Welche Sprachen innerhalb eines Unternehmens beherrscht werden sollten, ist oft branchenabhängig. Englisch ist für weltweit mehr als 350 Millionen Menschen die Muttersprache und hat sich durch die Vielzahl britischer Kolonien als Weltsprache durchgesetzt. Als zuverlässige Transmittersprache ist Englisch unabdingbar für die interkulturelle Kommunikation und somit auch für die Verständigung mit geschäftlichen Kontakten.

Wer in der Tourismus- und Reisebranche oder in einem Hotel tätig ist, kommt in vielen Fällen um Spanisch nicht herum. Als Landessprache in mehr als 20 Ländern und mit über 400 Millionen Menschen, für die Spanisch ihre Muttersprache ist, wird deutlich, welches Potenzial im Spanischlernen steckt.

Französisch ist wiederum relevant für Personen, die beispielsweise der Pharmaindustrie oder im Telekommunikations-, Luftfahrt- und Energiesektor tätig sind, denn hier sind französische Unternehmen führend. Mit über 200 Millionen Muttersprachlern und Muttersprachlerinnen weltweit lohnt es sich, die Sprache wichtiger Handelspartner zu lernen.