Die vier häufigsten Betrugsarten

In der Regel geben sich die Betrüger als Lieferanten eines Unternehmens aus, um das Unternehmen dazu zu bringen, Zahlungen auf ihre Bankkonten zu überweisen, anstatt auf die des Lieferanten. Diese Rechnungsbetrügereien sind unterschiedlich ausgeklügelt:

Gefälschte Rechnungen per Post

Zum Beispiel schicken Betrüger gefälschte Rechnungen per Post, in der Hoffnung, dass sie fälschlicherweise bezahlt werden. Diese Methode ist einfach, aber in stressigen Zeiten und wenn Fristen eingehalten werden müssen, wird nicht jede Rechnung genau geprüft.

Gefälschte Rechnungen per E-Mail

Bei einer anderen, raffinierteren Methode hacken sich die Kriminellen in das E-Mail-System des Lieferanten eines Unternehmens ein. So können sie Rechnungen von einer legitimen E-Mail-Adresse oder einem legitimen Konto aus erstellen und versenden. Diese Angriffe sind schwer zu erkennen und führen dazu, dass zahlreiche betrügerische Rechnungen bezahlt werden, bevor es auffällt.

Bitte um Änderung der Bankdaten

Betrüger können sich auch als Lieferant ausgeben und Unternehmen bitten, ihre Bankdaten im ERP-System zu ändern. Auf diese Weise wird jede legitime Rechnung, die vom Verkäufer ausgestellt wurde, auf das Konto des Betrügers überwiesen – zumindest so lange, bis das Problem erkannt wird.

Mehrere Rechnungen für die gleiche Leistung

Obwohl es in der Regel Dritte sind, die für den Betrug mit Lieferantenrechnungen verantwortlich sind, gibt es auch Fälle mit regulären Lieferanten. Betrügerische Lieferanten stellen zum Beispiel zwei Rechnungen für dieselbe Bestellung aus, in der Hoffnung, dass zweimal bezahlt wird.