Fortlaufende Rechnungsnummer

Eine fortlaufende Nummerierung der Rechnung mit einer oder mehreren Zahlenreihen soll sicherstellen, dass die Rechnung einmalig ist. Die Rechnungsnummer wird dabei vom Rechnungsteller einmalig vergeben. Beim Aufbau der Rechnungsnummer haben Unternehmer viel Spielraum. Wichtig ist nur, dass die Nummern fortlaufend und eindeutig sind.

Zulässig sind so genannte Nummernkreise. So lassen sich Rechnungen von in- und ausländischen Kunden unterscheiden oder von Filialen des Unternehmens. Jeder Nummerkreis muss wiederum fortlaufend sein und darf keine Lücken enthalten. Beispiel: Die ersten beiden Stellen geben die Filialnummer an, die folgenden 5 Stellen sind fortlaufend (3200497, 3200498, 3200499, …).

Auch Kombinationen aus Buchstaben und Ziffern sind möglich. Zum Beispiel: DW-1234-2017.