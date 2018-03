Geschäftsbrief

Als Geschäftsbrief gilt in der Regel der gesamte externe Schriftverkehr, das heißt jede schriftliche Mitteilung (Brief, E-Mail, Fax), die sich an einen oder mehrere Empfänger richtet. Beispiele: Angebote, Rechnungen, Bestellscheine. Als Geschäftsbrief gilt auch der interne Schriftverkehr an Mitarbeiter, wenn er das Arbeitsverhältnis betrifft.

Nicht als Geschäftsbrief gilt in der Regel der interne Schriftverkehr zwischen einzelnen Abteilungen, Büros, Filialen und Niederlassungen sowie Nachrichten, die sich an einen unbestimmten Personenkreis richten, wie etwa Werbeschriften, Postwurfsendungen oder Zeitungsanzeigen.