Was können Unternehmen konkret anwenden?

Im Allgemeinen lassen sich agile Recruitingkonzepte im Unternehmen leicht implementieren. Wenn ein traditionelleres Marketing-Team eine neue Person einstellen will, könnten die oben beschriebenen Abläufe auch getauscht werden. Morgens kann sich der Bewerber mit dem Marketing-Team auf einen Lean Coffee treffen, um dann am Nachmittag mit jedem, mit dem er abteilungsübergreifend interagieren wird, einen Speed Chat abzuhalten. Wichtig ist, dass die Menschen die Möglichkeit haben, die Mitarbeiter kennenzulernen, mit denen sie später zusammenarbeiten würden. Dieser Aspekt kann in nahezu jedem Unternehmen umgesetzt werden.

Eine weitere Schlüsselmaßnahme für einen erfolgreichen Rekrutierungsprozess ist die Überlegung, welche Kompetenzen bei den Kandidaten bereits vorhanden sein müssen und welche noch vermittelt werden können. Bei der Suche nach neuen Mitarbeitern legen die Führungskräfte ihren HR-Teams oft eine Liste mit allen geforderten Fähigkeiten vor. Diese Methode ist sowohl ineffektiv als auch veraltet, da fast kein Kandidat die Einstellungsanforderungen hundertprozentig erfüllen wird. Die Festlegung, welches Wissen im Unternehmen weitergegeben werden kann, hilft dabei, den Auswahlprozess zu beschleunigen und zu erleichtern. Zudem ermöglicht es den Teams, sich darauf zu konzentrieren, Kandidaten mit der richtigen Einstellung zu finden, die schnell zur Kultur und zum Team beitragen, auch wenn sie die erforderlichen Fähigkeiten erst durch ein Schulungsprogramm erlernen müssen.