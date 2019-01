Schlagfertige setzen sich durch

Schlagfertig ist, wer in einer Diskussion, im Meeting, während einer Präsentation oder im Bewerbungsgespräch spontan und wendig kontert. Diejenigen, die ihren Standpunkt gegenüber verbalen Angriffen auf diese Art verteidigen, stoppen Verbalattacken, bevor ein Konflikt daraus entsteht. Die Angreifer stehen dann selbst in schlechtem Licht da, während die Verteidiger souverän, selbstsicher und durchsetzungsfähig wirken. So lässt sich auch erklären, weshalb schlagfertige Menschen mit ihren treffenden, oft witzigen Bemerkungen gut ankommen.

Eine Anleitung fürs Schlagfertigsein gibt es allerdings nicht. Schlagfertigkeit hat mit Veranlagung und Sozialisation zu tun und ist eher schwer erlernbar. Schlagfertigkeit ist aber nicht immer das, nach was es aussieht, also das schnelle sprachliche Reagieren auf unvorhergesehene Situationen. Schlagfertig sein heißt:

Situationsspezifisch entgegnen

Sie wollen zum Beispiel auf eine missglückte Äußerung aus dem Publikum während Ihrer Präsentation reagieren: „Sie haben ja überhaupt keine Ahnung, von was Sie da reden!“ Denken Sie bei so einem verbalen Angriff an die Situation, in der Sie sich befinden und heben Sie das Gesagte auf dieser Ebene hervor: „Sie denken, die Organisatoren der Veranstaltung haben sich in mir als Speaker getäuscht? Damit muss ich wohl leben.“

Schnell oder spontan reagieren

Killerphrasen wie die folgende begegnen einem im Berufsalltag häufig: „So setzen wir Ihren Vorschlag nicht um. Jede Wette.“ Darauf können Sie mit einer allgemeinen Antwort reagieren, die in vielen Situationen passt: „Okay, Frau Maier möchte sich offensichtlich nicht an der Umsetzung beteiligen. Frau Maier, wir bleiben Freunde, auch wenn ich im Gegensatz zu Ihnen die Weiterentwicklung von … befürworte.“

Humoristisch sein

Wer mit einer witzigen Bemerkung schlagfertig reagiert, erscheint bei Gesprächspartnern häufig sympathisch. Sie können zum Beispiel bei einer Diskussion sagen: „Sie meinten ja, dass … Objektiv betrachtet, kann das nur eins bedeuten: Es ist so, wie ich es sage!“ Solche Sätze können Sie sich im Vorfeld einer Diskussion, Präsentation oder Besprechung überlegen. Oder Sie merken sich schlagfertige Antworten aus Ihrem privaten oder beruflichen Umfeld, bei denen Sie selbst lachen mussten. Am besten, Sie testen solche Sprüche bei Menschen, denen Sie vertrauen und bei denen Sie sich nach der Wirkung erkundigen können. Üben durch Wiederholen ist wichtig, damit Ihnen der Spruch leichter über die Lippen geht.

Dosiert antworten

Im beruflichen Kontext sollten Sie nicht mit spitzer Zunge formulieren. Das kann Missverständnisse provozieren oder andere bloßstellen. Ihnen wird zum Beispiel wiederholt gesagt, dass Ihr Vorschlag „Mist ist“. Darauf können Sie dosiert antworten: „Ich möchte gerne über die Sache reden, und zwar sachlich. Solche Bemerkungen helfen nicht bei der Lösungsfindung weiter.“