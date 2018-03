Roboter kommen, Mitarbeiter gehen

Software frisst die Welt

Auch die Arbeitsplätze im klassischen Einzelhandel sind durch die Digitalisierung betroffen. Der Onlinehandel tritt an die Stelle der Ladentheke. In den Versandzentren von Amazon packen immer mehr Roboter die bestellten Artikel in Kartons. Onlinehandel reduziert drei Kostenfaktoren drastisch: Mieten, Arbeitskosten und Diebstahl. Viele, ja fast alle Tätigkeiten werden von der Digitalisierung erfasst. IT ist eine echte Allzwecktechnologie. Sie wird alle Branchen einschließlich der Jobs umpflügen. Software frisst die Welt, so Netscape-Gründer Marc Andreessen.

Wie die Prognosen auch immer ausfallen, noch sind die Einflüsse der Robotik auf die Arbeitswelt schwer einschätzbar. Die Künstliche Intelligenz kann bestimmte Aufgaben übernehmen, wird aber nicht allzu schnell ganze Berufe ersetzen. Der Strukturwandel von der Industriegesellschaft in die Digitalwelt hat alte Jobs vernichtet, aber auch neue geschaffen. Geht das so weiter? Renommierte Wissenschaftler diesseits und jenseits des Atlantiks melden Zweifel an und begründen dies mit der Entwicklung Künstlicher Intelligenz und dazugehöriger Roboter.

Einzelbeispiele des Robotereinsatzes lösen Vermutungen und Ängste aus. Die Arbeitsmarktstatistik bietet aber keine eindeutigen Belege für die jobkillende Wirkung von Robotern. Japan und Südkorea, Länder mit dem höchsten Robotereinsatz Asiens, beweisen dies mit ihrer geringen Arbeitslosigkeit.